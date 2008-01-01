О бренде Systemair

Скандинавия инжиниринг групп предлагает продукцию международного производителя вентиляционного и климатического оборудования Systemair. Группа Systemair включает в себя 56 компаний в 45 странах мира и в настоящий момент представляет самый широкий ассортимент оборудования в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания прочно обосновалась на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Также в группу Systemair входят торговые марки Frico, VEAB, Fantech, Menerga и Holland Heating. Бренд Systemair представляет собой стандартизированную линейку вентиляционной продукции, разработанной главным образом в Швеции, - вентиляторы, воздухораспределители, воздухообрабатывающие агрегаты и холодильное оборудование. Под брендом Frico выпускается тепловое оборудование: воздушные завесы, электронагреватели, тепловентиляторы, конвекторы и др. VEAB разрабатывает, производит и продает отопительные приборы для вентиляционных установок, канальные нагреватели и осушители. Fantech представляет бренд Systemair в Северной Америке с такой продукцией, как туннельные вентиляторы, различные вентиляционные устройства и воздухообрабатывающие агрегаты для бытового использования. Под брендом Holland Heating выпускаются воздухообрабатывающие агрегаты для рынка Нидерландов и ряда стран Европы. Данная линейка оборудования, помимо стандартных агрегатов, включает в себя вентиляционные установки медицинского исполнения; а также специально разработанное оборудование для вентиляции на крупных морских судах. Под маркой Menerga производятся воздухообрабатывающие агрегаты с особо высокой эффективностью для комфортной вентиляции, а также для вентиляции бассейнов.